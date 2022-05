Dem Thema der Stunde – der Nachhaltigkeit – widmen die Stadtbücherei und die Initiative ZW-Vernetzt heute einen großen Aktionstag rund um die Bibliothek in der Herzogstraße.

Wenn Oberbürgermeister Marold Wosnitza um 10 Uhr den Tag der Nachhaltigkeit eröffnet, warten auf dem Plateau vor der Bibliothek bereits unzählige Pflanzen und Pflänzchen für drinnen und draußen auf ihre Adoption: Bei der Pflanzen(tausch)börse darf sich jeder Grün fürs Zuhause mitnehmen und/oder selbst welches abgeben, damit es woanders ein neues Plätzchen findet – vom kleinen Gemüsezögling oder einem stacheligen Kaktus bis hin zur zu groß gewordenen Zimmerpalme.

Einen Marktplatz der Nachhaltigkeit gibt es ebenfalls vor der Stadtbücherei. Im Angebot: Upcyclingschmuck aus dem Bliesgau (anakanaste.home.blog), nachhaltige Seife, produziert in Zweibrücken (schaumstoff-seife.de), kunterbunte Vielfalt des Pirmasenser Eine-Welt-Ladens, regionale Marmelade aus Zweibrücken, selbstgemachte Bio-Limonade verkauft vom Abi-Jahrgang des Hofenfels-Gymnasiums, Leckereien der ebenfalls im Bliesgau ansässigen Gourmetmanufaktur von Malis Delices (malis-delices.de/manufaktur) sowie ein Gemeinschaftsstand von Kleinproduzenten aus Zweibrücken mit selbstgemachten Briefumschlägen, doppeltgehäkelten Topflappen, Schafwollen direkt vom Schäfer als natürlicher Dünger, essbare Blüten und selbstgemachtes Putzmittel.

Drinnen ist Raum fürs Mediale rund ums Thema: In der Leselounge ist eine – dauerhafte – Ecke mit Büchern zu nachhaltigem Leben und Handeln eingerichtet, auf Infostellen informiert eine Ausstellung über die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, aus Zeitungspapier entstehen in der Bastelecke kompostierbare Pflanztöpfchen, im Herzogsaal gibt es, immer zur vollen Stunde, insgesamt acht Filme der ZDF-Reihe „Plan B“ zu sehen.

Und was wäre eine Büchereiaktion ohne Bücherflohmarkt? Neben allerlei bunt Gemischtem von Prosa bis Lyrik gibt es passend zum Thema die Handbibliothek des ehemaligen Rosengartengärtners, so freut sich Bibliotheksleiterin Anne Detzler über diese außergewöhnliche Spende. Dass sich ZW-Vernetzt mit einem Infostand vorstellt und Fridays for future und der Forst Zweibrücken mit diversen Aktionen dabei sind, rundet den Tag ab, der bis 17 Uhr geplant ist.