Nach 18 Monaten Spielpause starten die Prellballer wieder in den Spielbetrieb. In der Bundesliga Süd mischt am Sonntag in Freiburg auch der TV Rieschweiler mit zwei Herrenmannschaften und einen Damenteam mit. Eine Prognose fällt TVR-Abteilungsleiter und Trainer Manfred Hettrich nach der langen Auszeit schwer.

Die erste TVR-Mannschaft hat sich mindestens wieder Platz vier zum Ziel gesetzt, mit dem 2019/20 die Qualifikation zur DM-Endrunde in Meinerzhagen gesichert wurde. Die Austragung der Titelkämpfe fiel aber corona-bedingt aus. Konkurrenten dürften der TV Huchenfeld, der TV Zeilhard, der TSV Babenhausen, der SV Weiler und die beiden Mannschaften des VfL Waiblingen sein. Der erste Platz wird wohl an den amtierenden Deutschen Meister TSV Ludwigshafen gehen. Die Rieschweiler Erste zeigte beim Vorbereitungsturnier am vergangenen Wochenende bereits eine gute Form, gewann das Turnier, unter anderem mit einem Sieg gegen Ludwigshafen. Zum Kader gehören Maic und Alexander Volnhals, Niklas Speer und Niklas Resch.

Die zweite TVR-Mannschaft steht dagegen vor einer schweren Saison. Da Mittelmann Dietrich Beck wegen seinem Studium in Leipzig nur noch im Notfall zur Verfügung steht, sind die Chancen auf den Klassenerhalt für Danilo Utess, Andreas Deck, Leo Hettrich und den beiden aus der Jugend aufgerückten Marvin Burkhardt und Justin Deck, wohl sehr gering.