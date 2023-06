Ein Autobrand, der nach einem Standardeinsatz aussah, wurde für die Feuerwehr im Sankt Ingberter Ortsteil Rohrbach im Saarland in der Nacht auf Samstag kurz brenzlig.

Um 2.55 Uhr rückte ein Löschfahrzeug in die Straße Im Alten Tal aus. Am Rand einer leicht abschüssigen Straße stand ein brennendes Auto. Damit der brennende Wagen nicht auf die Helfer zurollt, stellten sie ihr Feuerwehrauto oberhalb ab. Und noch während sich die Feuerwehr bereitmachte, setzte sich das Auto tatsächlich in Bewegung – aber nicht bergab, sondern bergauf in Richtung der Feuerwehr. Als Ursache vermutet die Feuerwehr eine Fehlansteuerung des Anlassers durch den Brand. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nach wenigen Metern durch einen untergeschobenen Radkeil stoppen. Dabei verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand. Durch die Schutzkleidung blieb es bei einer leichten Verletzung. Zeitgleich wurde das Löschfahrzeug umgeparkt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde das Fahrzeug mit Schaum abgedeckt und mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester untersucht. Bis zur Ankunft des Abschleppdienstes leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle noch aus. Der Einsatz war für die neun Feuerwehrleute nach zwei Stunden beendet. Das teilte die Feuerwehr St. Ingbert mit.