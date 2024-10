An den Händen und der Kleidung des Syrers, der in Contwig und Pirmasens insgesamt drei Brände gelegt haben soll, wurden nach einem Feuer Reste von brennbaren Flüssigkeiten nachgewiesen. Was die Polizei in seiner Wohnung gefunden hat, legt ebenfalls die Vermutung nahe, dass er der Täter ist.

