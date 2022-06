Kurz nach Mitternacht stieg Rauch aus einem ehemaligen Bahngebäude.

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin informierte in der Nacht auf Pfingstmontag die Polizei, dass aus einer ehemaligen Fahrzeughalle der Deutschen Bahn in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken starker Rauch aufsteige. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden alarmiert, Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass durch bislang unbekannte Personen eine Holztür in der Fahrzeuggrube angezündet worden sei, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Für das Gebäude habe keine Brandgefahr bestanden, auch sei niemand verletzt worden.