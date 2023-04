Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen und Trainer Thorsten Lahm gehen seit Mittwoch getrennte Wege. Lahm, der aus Zweibrücken stammt, hatte Ende September 2022 die Aufgabe vom zurückgetretenen Peter Rubeck übernommen.

Der 53-jährige Lahm war vor seinem Traineramt in Neunkirchen zwei Jahre lang U19-Trainer beim FK Pirmasens und davor Trainer des FSV Jägersburg. In den 1990er Jahren hat Thorsten Lahm unter anderem für den FC Homburg und den SV Edenkoben gespielt. Man habe sich einvernehmlich getrennt, teilte der Verein am Mittwochabend mit. Grund sei die aktuelle sportliche Situation. Man habe gemeinsame sportliche Ziele nicht erreicht. Die Neunkircher sind derzeit Neunter in der Tabelle der Saarlandliga derzeit auf Rang neun. Laut dem Saarländischen Rundfunk gibt es vorerst keinen neuen TuS-Trainer, stattdessen solle sich die Mannschaft um Kapitän Marco Dahler bis Saisonende selbst organisieren.