Mitte Januar hatte sich die Drittliga-Mannschaft des SV 64 Zweibrücken gefreut. „Wir haben wieder eine Perspektive fürs Spielen“, sagte damals SV-Trainer Stefan Bullacher. Die Freude ist seit Mittwoch gedämpft, seit der DHB sich auf den neuen Spielmodus festgelegt hat. Melden oder Nichtmelden also? Die SV 64-Damen wollen dagegen auf jeden Fall um den Aufstieg in die Dritte Liga mitspielen.

Die verbliebene Spieloption in der Dritten Liga ist wenig attraktiv. „Wir wissen noch nicht, was wir machen“, sagt Bullacher deshalb. Die Entscheidung, ob das SV-Team an einer DHB-Pokal-Qualifikationsrunde