Fussballspiel der Woche: TSC Zweibrücken - SG VB Zweibrücken/SV Ixheim (Landesliga West, Staffel Süd)

Hakan Haliloglou, Sportlicher Leiter des TSC Zweibrücken:

Hakan Haliloglou, Sportlicher Leiter des TSC, hat nach dem wenig optimalen Saisonstart mit drei Punkten aus vier Partien keine Zweifel an Trainer Jan Weinmann. „Wir werden auch zu unserem Trainer stehen, wenn wir in die Bezirksliga gehen müssten“, sagt Haliloglou, der dem Landesliga-Stadtderby am Samstag (16 Uhr) entgehen sieht wie jedem Spiel im Saisonverlauf. „Wir brauchen die Punkte aber trotzdem. Wir haben dreimal unentschieden gespielt und bekommen immer wieder in der Nachspielzeit Gegentore. Uns fehlen Punkte“, fügt der TSC-Funktionär an, verweist aber auf die durchaus lange Verletztenliste, die Stürmer Nico Krebs (Kreuzbandriss) anführt. Nachdem die letzten Derbys wenig optimal für den TSC verliefen, packt Haliloglou doch das Derbyfieber. „Ich erwarte schon einen Sieg und werde die Jungs motivieren. Nach drei Niederlagen sollen die Punkte mal wieder am Wattweiler Berg bleiben“, stellt er fest, er habe diesbezüglich ein gutes Bauchgefühl.

Alexander Joniks, Spielertrainer der SG VB Zweibrücken/SV Ixheim:

Der Spielertrainer der SG VB Zweibrücken/SV Ixheim, Alexander Joniks, sieht eine enge Partie, wie schon beim 2:1-Sieg im Verbandspokal, auf seine Mannschaft zukommen. „Das wird wieder eine sehr ausgeglichene Geschichte werden, da wird die Tagesform entscheiden“, glaubt Joniks, der vor der Saison neu bei der SG anheuerte. Einen Vorteil auf der SG-Seite sieht er vor dem Derby: Seine Mannschaft habe mehr Erfahrung, als sie die jungen Wilden des TSC auf den Platz bringen können. Mit den vier Punkten aus den ersten vier Begegnungen will sich Joniks indes nicht abfinden. „Der Wille und auch die taktische Einstellung stimmen. Mit der Umsetzung meiner Vorgaben bin ich zufrieden. Aber mit der Punkteausbeute nicht“, fügt der 32-jährige Spielertrainer an. Im Derby sieht er seine Mannschaft aber durchaus dazu in der Lage, den Pokalerfolg zu wiederholen. „Bei den Derbys werden allgemeine Regeln außer Kraft gesetzt. Da haben wir auch wieder unsere Chance“, unterstreicht Joniks.