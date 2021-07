Die Autobahn GmbH lässt die A8 zwischen Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt sowie die Anschlussstellen Kohlhof und Oberstadt sanieren. In der ersten Bauphase wird die A8 von Mittwoch, 14. Juli, 9 Uhr, bis Montag, 19. Juli, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Neunkirchen zwischen Wellesweiler und Oberstadt auf drei Kilometern Länge voll gesperrt. Gearbeitet wird in drei Schichten rund um die Uhr. Eine Umleitung führt ab der Ausfahrt Kohlhof über Furpach zur Auffahrt Oberstadt. Im zweiten Schritt wird dann ab Montag, 19. Juli, 10 Uhr, bis Samstag, 24. Juli, 6 Uhr, die Anschlussstelle Oberstadt instandgesetzt. Diese bleibt so lange gesperrt. Die Autobahn GmbH rät, auf die Anschlussstellen Kohlhof und Neunkirchen-City auszuweichen. Um Rückstaus zu vermeiden, wird nach der Abfahrt Kohlhof auf der Landstraße eine Baustellenampel aufgestellt. In der dritten Phase wird die Anschlussstelle Kohlhof in Fahrtrichtung Zweibrücken von Montag, 26. Juli, 6 Uhr, bis Donnerstag, 29. Juli, voll gesperrt. Dann wird der Verkehr auf der A 8 bis zum Autobahnkreuz Neunkirchen und von dort zurück nach Kohlhof umgeleitet. Wer in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs ist, wird ab Kohlhof auf die A8 bis Oberstadt und von dort zurück nach Süden geführt.