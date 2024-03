Auf der A8 bei Zweibrücken hat es am Samstag einen Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Pirmasens gegeben. Der Unfallverursacher flüchtete, so die Polizei in einer Mitteilung.

Der unbekannte Autofahrer beschädigte demnach im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Bubenhausen und der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte mehrere Warnbaken, die anschließend auf die Fahrbahn ragten. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 500 Euro beziffert.

Polizei sucht Zeugen

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.