Eine Anschlussstelle der A8 am Zweibrücker Outlet wird Mitte Juni voll gesperrt. Danach gilt dort eine neue Verkehrsregelung.

Am Ende der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Pirmasens wird der Fahrbahnteiler umgebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. Juni, und dauern voraussichtlich bis Dienstag, 18. Juni, sofern das Wetter hält. In dieser Zeit werden Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Pirmasens voll gesperrt. Wer vom Saarland her kommt oder nach Pirmasens möchte, muss einen Umweg fahren. Die Umleitung führt über die benachbarten Anschlussstellen Walshausen und Zweibrücken-Ixheim. Die Arbeiten waren zunächst für Mitte Mai geplant, wurden aber in den Juni verschoben. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Nach den Bauarbeiten ändert sich die Verkehrsregelung an der Einmündung in die Landesstraße zwischen Zweibrücken und dem Outlet. Wer von der Autobahn abfährt, kann künftig nur noch rechts in Richtung Outlet, Flugplatz und Contwig abbiegen. Links abbiegen in Richtung Zweibrücken, etwa zu Kubota, zur Fasanerie und in die Steinhauser Straße, wird dann nicht mehr möglich sein. Man kann aber von der Autobahn abfahren, rechts abbiegen, durch den Kreisel vorm Outlet fahren und so wieder Richtung Stadt gelangen. Dass das Linksabbiegen nicht mehr möglich sein wird, soll die Sicherheit erhöhen und Rückstaus vermeiden.