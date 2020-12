Am Samstagabend, 5. Dezember, hat in der St. Ingberter Albert-Weisgerber-Allee ein Auto gebrannt. Eine Polizeistreife war zufällig an dem qualmenden Nissan Micra vorbeigefahren. Der Rauch drang aus dem Motorraum. Der Brand weitete sich aus, doch Minuten später machte ihm die Feuerwehr ein Ende. Gleichwohl ist der Motorraum komplett ausgebrannt; der Nissan ist nun ein Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Auto aus. Dessen 53-jähriger Fahrer aus St. Ingbert blieb unverletzt. Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und angrenzende Gebäude habe nicht bestanden. Die Albert-Weisgerber-Allee blieb gut 45 Minuten lang voll gesperrt.