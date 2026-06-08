Am Sonntagmittag ist ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Homburg-Beeden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 48-jähriger Autofahrer in eine Einfahrt in der Pirminiusstraße einbiegen und hat dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der Motorradfahrer machte eine Gefahrenbremsung, fiel daraufhin von seinem Gefährt und rutschte gegen das Auto. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt; Lebensgefahr habe laut Polizei jedoch nicht bestanden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An Auto und Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.