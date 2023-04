Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 an der Anschlussstelle Limbach wurde am Mittwochnachmittag ein Mensch verletzt. Wie die Polizei meldet, hat dort auf der A8 in Fahrtrichtung Neunkirchen laut Zeugenaussage eine 91-jährige Autofahrerin auf der Abfahrt Limbach bis zum Stillstand abgebremst. Ein ihr folgender Lastwagen musste daher ebenso scharf bremsen und kam zum Stehen. Ein zweiter LKW prallte daraufhin von hinten auf den ersten und schob diesen auf das Auto der 91-Jährigen. Der Fahrer des zweiten LKW wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Wer Zeuge des Vorfalls am Mittwoch gegen 13.40 Uhr war, wird von der Homburger Polizei gebeten, sich unter Telefon 06841 1060 zu melden.