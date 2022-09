Auf der A8 zwischen Einöd und Ernstweiler hat der Fahrer eines weißen Kastenwagens am Donnerstagmorgen Unfallflucht begangen. Wie die Polizei meldet, hatte der Unbekannte mit seinem Transporter – vermutlich einem Mercedes-Benz – am 15. September gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Zweibrücken einen weißen VW-Transporter verbotswidrig rechts überholt. Als er dann vor dem VW auf die linke Fahrspur habe einscheren wollen, sei er gegen die rechte Fahrzeugseite des VW-Transporters geprallt. Obwohl er dabei etwa 5000 Euro Sachschaden angerichtet habe, sei der mutmaßliche Mercedes-Fahrer auf der Autobahn einfach weitergefahren. Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise unter 06332 9760.