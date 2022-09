Am Samstag ist ein Audi auf der A8 etwa 200 Meter vor der Abfahrt Ixheim von der Fahrbahn abgekommen und rechts gegen die Leitplanke geprallt. Wie die Polizei berichtet, schleuderte der Wagen dann wieder auf die Autobahn zurück, wo er zunächst mit einem Ford auf der rechten Fahrspur und dann mit der Mittelleitplanke zusammenstieß. Dort blieb der Audi des 47-jährigen Fahrers liegen. Der Unfall hatte sich am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Pirmasens ereignet. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.