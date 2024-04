Die Suche nach einer privaten Unterkunft für zwei Monate in Zweibrücken ist hinfällig geworden. Die Deutsch-Studentin aus der Partnerstadt Boulogne, die ein Praktikum an einer Zweibrücker Schule absolvieren wollte, hat ihren geplanten Aufenthalt in der Südwestpfalz abgesagt. Dies sagte Rathaussprecher Jens John am Mittwoch.

Der Zweibrücker Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft hatte um Mithilfe bei der Suche nach einer Bleibe für die junge Frau gebeten. Wie zuvor schon eine zweite Boulognerin, die für ein Praktikum nach Zweibrücken kommen wollte, habe nun auch die Deutsch-Studentin ihre Bewerbung zurückgezogen. Die Gründe für ihren Entschluss sind Jens John nicht bekannt.