Zwei Studentinnen aus Zweibrückens französischer Partnerstadt Boulogne sur Mer suchen eine vorübergehende private Unterkunft in der Westpfalz. Beide junge Frauen wollen in Zweibrücken ein Praktikum absolvieren. Eine möchte für zwei Monate an einer Zweibrücker Schule arbeiten, ab April oder Mai oder auch ab Juli dieses Jahres. Die andere will ihr Praktikum bei der Stadtverwaltung ableisten, und zwar im Juli und August dieses Jahres. Der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Zweibrücken und Boulogne, der den Austausch vermittelt hat, sucht für die Studentinnen Familien aus Zweibrücken oder der näheren Umgebung, die bereit wären, eine oder auch beide während des Praktikums bei sich aufzunehmen. Ein Sprachproblem sei nicht zu befürchten, denn beide sprechen nicht nur Französisch, sondern auch Deutsch und Englisch, wie der Fördervereinsvorsitzende Bernhard Düker versichert. Interessierte Familien können sich bei Düker melden, Telefon 06332 17845 oder 0152 53553723.