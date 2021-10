Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wird es in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen Zweibrücker Weihnachtsmarkt rund um die Alexanderskirche geben. An zwei verlängerten Wochenende, von Freitag, 3. Dezember, bis Nikolaustag, Montag, 6. Dezember, sowie Freitag, 10. Dezember bis Sonntag, 12. Dezember. Der veranstaltende Verein Kontrastbühne und die Stadt teilten am Dienstag mit, dass man sich für eine 2-G-Regelung auf einem umzäunten Weihnachtsmarkt – Alexanderplatz, Alexanderstraße, Vertiefung hinter der Kirche – entschieden hat. Geimpfte und von Corona Genesene dürfen den Markt besuchen, nach dem Einlass gibt es keine Abstands- und Maskenpflicht. www.weihnachtsmarkt-zw.de