Am 23. Spieltag hat es den Tabellenführer der Handball-Oberliga erwischt: Marpingen-Alsweiler gab den ersten Punkt ab. Gelungen ist der Coup den Oberliga-Handballerinnen der TSG/DJK Bretzenheim II. Die sind am Mittwoch zu Gast beim SV 64 Zweibrücken (19.30 Uhr, Westpfalzhalle).

Coronabedingt hatte Bretzenheim im Februar um eine Verlegung gebeten, der SV hatte zugestimmt. Also Oberliga-Spiel statt Training und dann Osterpause. „Welche Qualität Bretzenheim hat, wissen wir. Das haben sie gegen Marpingen wieder bewiesen“, sagt SV-Trainer Rüdiger Lydorf.

Die spannende Frage sei, in welcher Besetzung der Tabellenfünfte unter der Woche antreten kann. „Eine gute Mannschaft, aber wenn Julia Dold, Michelle Chwallek und Julia Veeck dabei sind, ist es eine sehr, sehr gute Mannschaft“, urteilt Lydorf. Das zweitligaerfahrene Trio hatte gegen Marpingen geglänzt. Beim Schlusslicht Zweibrücken will man an die guten Leistungen, vor allem in der Defensive, aus den beiden vergangenen Spielen anknüpfen.