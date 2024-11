Den ganzen Tag über soll es am Freitag Warnstreiks bei Thyssenkrupp Gerlach und Bosch in Homburg geben. Auch Mitarbeiter des Kirkeler Betriebs Wireco werden ihre Arbeit niederlegen. Insgesamt sollen laut Peter Vollmar von der IG Metall rund 4000 Mitarbeiter streiken. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten in der Saar-Metall- und Elektroindustrie sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten 3,6 Prozent mehr Lohn bei einer Dauer von 27 Monaten. Die dritte Tarifverhandlungsrunde war vor einer Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen.