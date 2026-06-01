Die Althornbacher Dorfkids traten erstmals allein auf großer Bühne auf. Für ihr Konzert „Tierisch in den Sommer“ ernteten sie viel Beifall.

Neun Lieder und eine Zugabe standen am Sonntagnachmittag auf dem Programm des ersten eigenen Konzertes der Althornbacher Dorfkids, zu dem diese ins Bürgerhaus eingeladen hatten. Unter dem Motto „Tierisch in den Sommer“ hatten sich die Nachwuchssänger zusammen mit den Chorleiterinnen Miriam Schery an der Gitarre und Julia Brill am Keyboard hauptsächlich Lieder mit tierischen Themen ausgesucht, auch wenn das Eröffnungslied „Im Frühtau zu Berge“ hieß.

Doch gleich im zweiten Liedbeitrag der 20 Mädchen und Jungen ging es um Bienen. Im Publikum des ausverkauften Konzertes waren überwiegend – aber nicht ausschließlich – Familienangehörige der singenden Kinder. Auch viele Althornbacher, die keinen direkten Bezug zu einem der Dorfkids haben, konnten im Bürgerhaus bei Kaffee und Kuchen und einem mehr als einstündigen Konzert einen schönen Nachmittag verbringen.

Dorfkids haben fleißig geprobt

„Tierisch gute Lieder“ wolle man singen, sagte Chorleiterin und Erzieherin Miriam Schery vor dem Auftritt, und so war auch „Der Löwe schläft heut’ Nacht“ im Repertoire des Kinderchors Althornbach. Der Nachwuchschor ist Teil des Chors Projekt 03 in Althornbach und hat seit der Gründung im Herbst 2024 bereits etliche Auftritte absolviert – aber bis zum Konzert am Sonntag immer auf fremden Veranstaltungen oder zusammen mit anderen.

Am Sonntag jedoch standen allein die Dorfkids im Rampenlicht und konnten zeigen, was sie draufhaben. Und das war Einiges – kein Wunder, denn seit der Gründung fiel laut Ansage keine einzige Probe aus, sei es bei Eis, Schnee oder Sturm. Was die Kinder und Chorleiterinnen sich in vielen Proben erarbeitet haben, konnte sich am Sonntag hören lassen – und es begeisterte das Publikum, das lange Applaus spendete.