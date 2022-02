Fünf abschließbare Boxen, in denen man sein Fahrrad diebstahlsicher parken kann, stehen neuerdings am Homburger Hauptbahnhof. Monatelang hatten die ehrenamtliche Homburger Fahrradbeauftragte und Stephan Bentz von der Stadtverwaltung mit der Deutschen Bahn darüber verhandelt, dass solche Fahrradboxen am Bahnhof für Pendler wünschenswert wären. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die ersten fünf Boxen, die jetzt installiert wurden, erst der Anfang sein. Wer eine Box mieten möchtet, findet darauf einen QR-Code und Hinweise auf die Internetseite der Vermieterfirma. Ute Kirchhoff würde sich wünschen, dass die Boxen auch tageweise oder kurzfristig gemietet werden können. Denn aktuell sieht das Vermietungskonzept nur eine längerfristige Bindung vor.