Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kurzen Prozess hat der Baggerfahrer am Freitag mit dem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße 33 neben dem Gebäude des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gemacht. Nach wenigen Stunden war das Haus, in dem