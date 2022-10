Im Baustellenbereich der A8 zwischen Einöd und Zweibrücken-Ernstweiler hat sich am späten Mittwochabend ein Unfall mit drei Verletzten ereignet. Laut Polizei soll ein 24-Jähriger, der mit zwei weiteren Insassen in einem BMW in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs war, das Tempolimit von 80 Stundenkilometern sehr stark überschritten haben. Kurz vor der Baustelle habe er gegen 21.30 Uhr versucht, einen Laster zu überholen und dann auf die rechte Fahrspur zu wechseln, was ihm aber misslang. Der BMW sei gegen mehrere Warnbaken der Baustelle geprallt, ehe der Fahrer nach etwa 170 Metern vollends die Kontrolle verlor und das Auto mehrfach in die Mittelleitplanke krachte. Von dort schleuderte der BMW auf die rechte Spur, wo er liegenblieb. Als die drei Insassen den Wagen verließen, geriet dieser in Vollbrand. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Eine Person wurde schwer am Kopf verletzt, die beiden anderen erlitten Schürfwunden. Während der Unfall aufgenommen und die Autobahn gesäubert wurde, blieb die A8 zwischen Einöd und Ernstweiler siebeneinhalb Stunden lang voll gesperrt. Im Einsatz waren fünf Polizeiautos, vier Fahrzeuge der Feuerwehren Homburg, Einöd und Kirkel, vier Rettungswagen sowie ein Notarztauto.