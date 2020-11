Landespolizei, Bundespolizei und Ordnungsamt hatten den gemeinsamen Auftrag, die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln in Homburg und den umliegenden Gemeinden zu überwachen. In Blieskastel, Gersheim, Mandelbachtal, Bexbach und Kirkel wurden Bahnhöfe und Bushaltestellen, Geschäfte, Friseure, Tankstellen, Imbissbuden sowie Gastronomiebetriebe überprüft. Am Freitag waren das laut Polizei 96 Kontrollen. 40 Kontrollen fanden in Homburg, 22 in Bexbach, 14 in Blieskastel, fünf in Kirkel, zwölf in Gersheim und drei in Mandelbachtal statt. Laut Polizei werden die Maßnahmen der Landesregierung zum Schutz vor dem Coronavirus durchweg befürwortet und eingehalten. So kam es nur zu einer Beanstandung. In einem Betrieb sei die Kontaktnachverfolgung nicht ordnungsgemäß geführt worden. Die Homburger Polizei will täglich auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten und während der Streifen immer wieder kontrollieren.