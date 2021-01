Ihren 90. Geburtstag feiert heute in der Wacholderstraße in Hengstbach Maria Epstein. Geboren wurde die Jubilarin in Ixheim, doch ihre Eltern stammen aus Hengstbach, wo sie auch den größten Teil ihres Lebens wohnte. Allerdings ist sie sechsmal umgezogen, denn sie hat 1951 in Mittelbach einen Zollbeamten geheiratet und folgte ihm auf seinen beruflichen Stationen, die hauptsächlich im Saarland waren. Maria Epstein ist gelernte Näherin und hat in der Kleiderfabrik Eckstein und Bautz in Ixheim gearbeitet, bis ihr erstes Kind zur Welt kam. Früher war die Jubilarin bei den Hengstbacher Landfrauen aktiv und ging mit ihrem Mann oft wandern. Heute liest sie Tageszeitung und schaut gerne Fernsehen. Ihr gratulieren neben zwei Söhnen auch drei Enkel und zwei Urenkel, letztere aus Bayern.