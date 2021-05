Mit leichten Verletzungen wurde am Freitagnachmittag ein 81-jähriger Autofahrer in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er gegen 16.20 Uhr in der Mittelbacher Ortsdurchfahrt zwei parkende Autos gerammt hatte. Laut Polizei war bei dem Mann nach dem Unfall deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar.

Zu dem Unfall kam es, als der 81-Jährige von der Ortsmitte kommend in Richtung Hengstbach fuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zuerst streifte er einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Wagen, in dem sich Insassen befanden, die aber nicht verletzt wurden. Zehn Meter weiter rammte er schließlich ein weiteres am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug und schob es eine Fahrzeuglänge weit vor sich her an eine Hauswand, bevor sein Wagen zum Stillstand kam.

Nach Aussagen von Zeugen hat der Fahrer vor dem Unfall in Mittelbach bereits aus Richtung Wattweiler kommend auf der Mertelstraße eine Joggerin gefährdet. Zudem sei die Polizei laut weiteren Zeugen bereits auf der Suche nach dem Mann gewesen, nachdem Verkehrsteilnehmer den Ordnungshütern einen Autofahrer gemeldet hätten, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei.

Nach dem Unfall zeigte sich der Mann uneinsichtig. Vom Unfall selbst hatte er augenscheinlich nichts mitbekommen. Nachdem ihn Anwohner aus dem Unfallwagen geholt und in einen Stuhl auf den Gehweg gesetzt hatten, forderte er Rettungsdienst-Mitarbeiter und Polizisten auf, ihn doch nach Hause fahren zu lassen. Auch dem Transport ins Krankenhaus verweigerte er sich zuerst, willigte dann aber doch nach beruhigenden Maßnahmen widerwillig ein.

An zumindest zwei der drei Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 18 500 Euro an. Nach einem Atem-Alkoholtest wurde dem 81-Jährigen im Krankenhaus zudem eine Blutprobe entnommen. „Den Mann erwartet ein Strafverfahren“, so die Polizei.