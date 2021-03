Ihren 80. Geburtstag feiert heute im Wolfsloch Margarete Gauf. Sie ist in Zweibrücken geboren und hat auch ihr ganzes Leben in der Herzogstadt verbracht. Zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Man hatte sie jahrzehntelang ein Lebensmittelgeschäft in Bubenhausen betrieben und war mit Obst und Gemüse auch lange Jahre auf dem Zweibrücker Wochenmarkt vertreten gewesen. Für ihr Engagement wurde sie von der Stadt mit einer Urkunde geehrt, weil sie als „langjährige Markthändlerin dazu beigetragen hat, dass der Zweibrücker Wochenmarkt weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und beliebt wurde“, steht auf der Urkunde aus der Zeit, als Jürgen Lambert Oberbürgermeister war. Lange Jahre hat Margarete Gauf Ölbilder gemalt, und oft fand man sie auf dem TSC-Sportplatz beim Fußballschauen. Gran Canaria war lange ihr liebstes Urlaubsziel. Margarete Gauf, geborene Ast, gratulieren heute zwei Töchter, acht Enkel und ein Urenkel.