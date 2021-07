80. Geburtstag feiert am Sonntag in der Zweibrücker Poststraße Hans Geith. Er stammt aus Hengstbach, lebt aber bereits sein ganzes Leben lang in Zweibrücken.

„Beim Dingler“, der späteren Demag, jetzt Tadano, hat der Jubilar Maschinenschlosser gelernt und dort 50 Jahre lang gearbeitet. In seiner Freizeit engagierte er sich lange Jahre beim Wanderverein Zweibrücken, unter anderem als Hüttenwart in der Krummackerhütte in Ixheim. Noch heute geht er gern spazieren. Am liebsten in der Stadt und jeden Morgen zum Kaffee in die Fußgängerzone, wo er Bekannte trifft. „Aber die werden auch immer weniger, die sterben weg“, sagt der kinderlose Witwer. Früher fuhr er öfter nach Österreich in Urlaub, aber seit einigen Jahren geht das nicht mehr. Bekannt ist er auch als Fußballer. 30 Jahre lang hat er für die TSG Mittelbach-Hengstbach auf dem Platz gestanden, „auf sämtlichen Positionen außer Torwart“.