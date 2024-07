Dass die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz angestiegen ist, wird von der Arbeitsagentur als typisch für den Juli angesehen. Denn viele junge Menschen müssten jetzt den Weg von Schule, Ausbildung oder Studium in eine Beschäftigung gehen. Wer nicht direkt einen Job findet, muss sich bei der Agentur oder beim Jobcenter arbeitslos melden. Im Juli waren 1348 Zweibrücker arbeitslos gemeldet. Das waren 65 Personen beziehungsweise 5,1 Prozent mehr als im Juni und 137 Menschen (11,3 Prozent) mehr als im Juli 2023. Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist seit Juni von 6,8 auf nun 7,1 Prozent gestiegen. Damit lag sie um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Die Zweibrücker Arbeitgeber haben im Juli 58 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 17 mehr als im Juni, aber zwölf weniger als im Juli des Vorjahres. Insgesamt sind 373 Stellen in Zweibrücken offen.

Im Kreis Südwestpfalz ist die Anzahl der Arbeitslosen seit Juni um 71 Personen (3,2 Prozent) auf 2310 angestiegen. 309 Erwerbslose (15,4 Prozent) werden hier mehr gezählt als im Juli 2023. Die Quote ist zuletzt von 4,4 auf 4,5 Prozent gestiegen und liegt um 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Im Kreisgebiet wurden 91 zu besetzende Stellen gemeldet – 52 mehr als im Juni und fünf mehr als im Juli 2023. Kreisweit gelten jetzt 495 Stellen als offen.