Max und Gisela Pabst feiern heute ihren 60. Hochzeitstag im Oberen Hornbachstaden in Bubenhausen. Max Pabst stammt aus Bechhofen und zog mit 18 Jahren zusammen mit seiner Familie nach Zweibrücken. Dort lernte er 1959 „uff de Ixemer Kerb beim Tanz“ seine heutige Frau Gisela kennen und lieben. Max Pabst hat sein Geld zunächst in einer saarländischen Schuhfabrik verdient, später arbeitete er als Kraftfahrer. In diesem Beruf hat er lange Jahre für die Karlsberg-Brauerei Homburg Bier ausgefahren. Gisela Pabst hat in der Schuhfabrik Dorndorf gearbeitet, bis ihre Kinder geboren wurden. Max und Gisela Pabst laufen gerne zusammen, unter anderem „mit den Stöcken“, sie betreiben also Nordic Walking. Aber auch Tennis und Formel 1 schauen sich beide gerne im Fernsehen an. „Wir halten es gut miteinander aus, man muss sich nur nach einem Streit wieder vertragen“, sagen beide auf die Frage, wie man die diamantene Hochzeit erreicht. Dem Jubelpaar gratulieren heute zwei Söhne und zwei Enkel.