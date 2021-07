Der Pfälzerwald-Verein Contwig feierte am Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst im Grünen, bei Sonnenschein vor dem Wanderheim am Mühlberg. Die Kollekte geht nicht wie sonst üblich an die Kindergärten in Contwig, sondern an die Flutopfer: 530 Euro werden an die Aktion „Deutschland hilft“ überwiesen. Das teilte der Vorsitzende Paul Semar mit.