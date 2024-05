Zwei Kinder und ein Jugendlicher sollen am Montag und Dienstag Schottersteine auf die Gleise der Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart gelegt haben. Ein ICE überfuhr am Montagabend in Höhe der SAP-Arena einen Stein, blieb aber unbeschädigt. Die Strecke musste laut Bundespolizei für 80 Minuten gesperrt werden. Steine fanden die Ermittler auch auf einem anderen Gleis. Am nächsten Tag habe ein ICE-Lokführer erneut Steine auf dem Streckenabschnitt bemerkt. Bei einer Fahndung im Nahbereich sei die Bundespolizei auf einen Zwölfjährigen, einen 13-Jährigen sowie einen 16-Jährigen aufmerksam geworden, die die Taten einräumten. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.