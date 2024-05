Die Lauter soll zurückkehren. Das muss jetzt jemand im Rathaus in die Hand nehmen.

Im Bauausschuss herrschte regelrecht Euphorie, was das Freilegen der Lauter vorm Pfalztheater angeht. Es gibt viele Ideen auch fürs Umfeld. Den Rathausvorplatz zu entsiegeln – das muss gesetzt sein. Da sind viel zu viele Pflastersteine, das ist Tristesse pur. Und die Idee, unter den Platanen neben dem Schloss einen Biergarten mit Spielplatz anzusiedeln: Klasse!!!

Meine Sorge ist, dass geredet und geredet wird. Und irgendwann rollen in der Burgstraße die Bagger für den Straßenneubau. Dann wird damit gedroht, dass Fördermittel verfallen. Und dann ist Schluss mit dem Vorhaben, doch noch echtes Lauterwasser gegenüber der Fruchthalle plätschern zu lassen. Deshalb wäre jetzt der richtige Weg, sich vollends auf das Projekt Lauter zu konzentrieren. Da muss jemand Regie führen, das muss jetzt schnell gehen. Wobei Tobias Wiesemann von den Grünen am Montag einen richtigen Einwand gemacht hat. Er hat angeregt, noch mal darüber nachzudenken, die Burgstraße in Höhe Fruchthalle für den Autoverkehr zu sperren. Auch da wird es heißen: Geht nicht, die Planungen sind zu weit fortgeschritten. Aber richtig wäre es!