Auf einer Strecke von 51 Kilometern wird in der Pfalz eine Gasfernleitung erneuert. Wir durften uns auf einem Rohrlagerplatz bei Saalstadt umsehen.

So ziemlich jeder, der schon einmal in Zweibrücken war, hat es gesehen: Das Gefängnis. Doch wie viele Menschen „sitzen“ dort und wie verbringen sie ihren Alltag? Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Inhaftierte haben in der Zweibrücker JVA die Möglichkeit, sich als Künstler zu betätigen. Das gibt ihnen ein kleines Stück geistige Freiheit. Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin hat sich über das Angebot informiert.

Das Dynamikum in Pirmasens erhebt den Anspruch, nicht nur Interessantes zu zeigen. Nicht von ungefähr heißt es auch Mitmach-Museum. Beim Mitmachen aber hakt es momentan hier und da. Einige Attraktionen sind außer Betrieb.

Mit rund 100.000 Euro hat der Förderverein des Rodalber Krankenhauses in den 20 Jahren seines Bestehens die Einrichtung unterstützt. Jetzt löst sich der Verein auf.

Der zweite Ausbauabschnitt der Maßweiler Ortsdurchfahrt wird frühestens 2025 beginnen. Allerdings ist die Finanzierung des Straßenbauprojektes noch nicht in trockenen Tüchern.

Was bei der RHEINPFALZ-Sportlerwahl in Zweibrücken so alles geboten war, das lesen Sie hier.

„Radfahrer gängeln keine Autofahrer“: Die Grünen weisen die Vorwürfe des CDU-Stadtratsfraktionssprechers Pascal Dahler zurück.

Die CDU in der Südwestpfalz baut auf den positiven Bundestrend. Das ist beim Kreisparteitag der Partei klar geworden. Kreisvorsitzender Denis Clauer sieht die Christdemokraten auch im Land wieder auf einem guten Weg.

Wenn um die Wurst geht, steht Zweibrücken und die Umgebung gut da. Gleich drei Metzgereien der Region gehören zu den 500 besten in Deutschland.

In Leimen ist der Freizeitpark aufpoliert worden. Neben der Minifolganlage sind nun noch weitere Aktivitäten möglich. Unter anderem fliegen Pfeile.

Die Hauensteiner feiern am Wochenende Frühlingsfest – ungewöhnlich früh. Dass das Fest schon im April stattfindet, hat mit den Terminkalendern der Schausteller zu tun.