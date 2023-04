Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Dynamikum soll Phänomene aus Natur und Technik nicht nur erklären, sondern auch erlebbar machen. Das ist der Anspruch des Mitmach-Museums in Pirmasens, das sich als außerschulischer Lernort versteht. Aktuell sind allerdings so einige Exponate außer Betrieb. Die RHEINPFALZ hat in den Räumen des Technikmuseums erkundet, wo denn momentan Stillstand herrscht.

Rund 160 interaktive Experimentierstationen bietet das Dynamikum auf seinen 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Rheinberger-Gebäude. Über zwei Etagen verteilt, sollen durch