Der Freizeitpark an der Hinterfeldstraße bietet für Einheimische wie auch für Besucher viel Abwechslung. Gerade hat die Gemeinde den 18-Loch-Minigolfplatz auf Vordermann gebracht. Neu angelegt wurde eine Boulefläche.

Im Lauf der nächsten Monate plant Bürgermeister Alexander Frey noch die Aufstellung einer Tischtennisplatte. Frey ist zufrieden mit der Entwicklung des Parks. Mit der Besetzung des Dorfcafés offeriere die Gemeinde eine Freizeitanlage mit viel Abwechslung für alle Generationen und auch mit Beköstigung, so Frey. „Unser Freizeitpark macht seinem Namen alle Ehre“, zeigt sich der Bürgermeister stolz.

An der Hinterfeldstraße findet sich noch ein integrierter, mit Zaun geschützter Spielplatz für Kinder. Es besteht die Möglichkeit, Darts zu spielen. Die dazu nötigen Pfeile verleiht das Dorfcafé. Die Schläger und Bälle zum Bespielen des Minigolfplatzes können im Dorfcafé ausgeliehen werden. Und das alles kostenlos, wie Frey betont.

Anlage einst für 1,5 Millionen Mark gebaut

Insektenfreundliche Blumenbeete wurden angelegt, Obstbäumchen werden in den nächsten Tagen noch gepflanzt. In der rund 7000 Quadratmeter großen Gesamtanlage befinden sich noch ein Steinbrunnen mit fließendem Wasser, ein dreieckiger Pavillon, der schon öfter für Musikveranstaltungen und andere Unterhaltungen genutzt wurde. Der Freizeitpark entstand aus einer Idee des ehemaligen Ortsbürgermeisters Alfons Helfrich im Jahre 1984. Er wurde am 21. Mai 1989 eingeweiht. Die Gesamtkosten lagen damals bei rund 1,5 Millionen Mark.