Am Wochenende feiert das Schuhdorf Hauenstein das traditionelle Frühlingsfest, wobei das Fest, das ansonsten immer im Mai gefeiert wird, wegen des Terminkalenders der Schausteller in den April gerutscht ist. Sei’s drum: Von Samstag bis Montag haben die Fahrgeschäfte und Buden des Jahrmarkts auf dem Johann-Naab-Platz geöffnet. Ein buntes Rahmenprogramm begleitet die Festtage.

Im Mittelpunkt des Frühlingsfestes steht am Sonntag, 23. April, ein Umzug der Kinder. Treffpunkt ist an der Marienschule, wo sich die Grundschul- und Kita-Kinder zu einem farbenfrohen Frühlingsumzug formieren und um 13.30 Uhr auf den Weg über die Kirchstraße, die Gartenstraße und die Schulstraße zum Festplatz machen. Dort wird der Frühling begrüßt und der Winter in Gestalt eines großen Schneemanns symbolisch verbrannt. Der Musikverein Hauenstein wird den Umzug begleiten.

Bereits um 11 Uhr beginnt auf dem oberen Parkplatz am Bürgerhaus – in direkter Nachbarschaft zum Festplatz - der „Science Fiction und Fantasy-Treff. „Treffe deine Helden aus fernen Galaxien und verwunschenen Königreichen“, heißt es in der Einladung zu diesem Treff der sogenannten Cosplayer, die sich in Kostüme aus Science-Fiction-Serien und Fantasy-Episoden kleiden. Der Wasgau-Fotokreis baut aus diesem Anlass einen Fotopoint auf. Zudem laden die „Hulwische“ zum Kinderschminken ein und verwandeln die kleinen Gäste in besondere Figuren.

Bereits am Samstag Open-Air-Konzert

Verbunden ist dies mit einer Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung. „Gemeinsam gegen die Blutkrebs“, so ist die Aktion überschrieben, bei der Lebensretter für Leukämiekranke gesucht werden.

Auf dem Festplatz findet bereits am Samstagabend ein Open-Air-Konzert statt. Ab 19.30 Uhr werden die „Storytellers“ das Publikum mit ihrem „Country-Folk-Blues-Rock“ unterhalten werden. Das Konzert, das ein Programm mit Songs beispielsweise von Bob Dylan, Tom Waits, Jerry Lee Lewis oder Bruce Springsteen bieten wird, ist als Open-Air geplant. Sollte das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, zieht man ins benachbarte Bürgerhaus um.

Für Bewirtung der Gäste sorgt der Förderverein der Feuerwehr, der am Samstag (ab 14 Uhr) und am Sonntag (ab 11 Uhr) im Festzelt Speisen und Getränke bereithält.