Die Gourmet-Zeitschrift „Der Feinschmecker“ zählt drei Metzgereien aus Zweibrücken und Umgebung zu den 500 besten Metzgereien Deutschlands 2023: die Metzgerei Grim in Zweibrücken, die Metzgerei Burgard in Bechhofen mit Filialen in Zweibrücken und Martinshöhe sowie die Metzgerei Schwitzgebel in Homburg.

Die Metzgereien wurden laut „Feinschmecker“ bundesweit anonym getestet und nach Qualität, Ambiente, Service und Spezialitäten bewertet. In Deutschland sinkt die Zahl der Metzgereien laut Statista.de seit Jahren. 2021 ging die Zahl demnach auf rund 10.900 Betriebe, ohne die Filialen, zurück.

Die Metzgerei Grim am Zweibrücker Busbahnhof wird vom „Feinschmecker“ für ihre handwerkliche Tradition gelobt. Die Geschwister Heinrich Grim und Kathi Hartmann führen das 1875 gegründete Unternehmen in der fünften Generation. „Regionale Bauernhöfe liefern Rinder und Schweine, Schlachtung und Wurstproduktion finden im eigenen Betrieb statt“, heißt es. Angetan waren die Tester unter anderem vom abgehangenen dry-aged Beef, also Rindfleisch aus Trockenreifung, von der geräucherten Walnusssalami, der Chorizo und der getrockneten Schwarzwurst.

„Sorgfältige Auswahl der heimischen Landwirte, dazu Schlachtung und Produktion mit moderner Technik im eigenen Betrieb“ lobt die Zeitschrift bei der Metzgerei Burgard in Bechhofen. Seit 80 Jahren stehe sie für hohe Qualität von Fleisch- und Wurstwaren. Für den Schwartenmagensalat nähmen Kunden eine längere Anreise in Kauf. Das nahe Frankreich grüße mit Elsässer Würzfleisch. Liebhaber deftiger Kost fänden Pfälzer Saumagen oder schwarzgeräucherten Bauchspeck in der Auslage.

Metzgermeister Dieter Schwitzgebel fertige fast alle Wurstsorten in seiner Homburger Wurstküche selbst, so die Feinschmecker-Jury. Er führe das 1869 gegründete Geschäft mit seiner Schwester in fünfter Generation. Die frische Lyoner sei „köstlich“, das geräucherte Pastrami „zergeht auf der Zunge“. Die Römerwurst, eine ursprünglich für das Römermuseum Schwarzenacker kreierte geräucherte Rohwurst aus Schweinefleisch, gehöre zu den Delikatessen. Alles Fleisch, auch das Wild, stamme von Bauernhöfen aus dem Bliesgau und dem Raum Zweibrücken.