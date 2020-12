Vieles war in diesem Jahr anders oder musste ausfallen. Die Unterstützungsaktion für Zweibrücker Organisationen hat der Lions-Club Zweibrücken aufrechterhalten. „Die Aktivitäten, mit denen wir unsere Weihnachtsspenden finanzieren, fielen dieses Jahr weg“, sagt Lions-Präsident Markus Stadler, der damit unter anderem Einnahmen beim Stadtfest oder beim Glühweinverkauf am Outlet meint. Für die Gesamtspende von knapp 4000 Euro kamen die 42 Mitglieder somit selbst auf. Die Vereinigten Bewegungsspieler (VB) und der Kinderschutzbund Zweibrücken erhielten jeweils einen Spendenscheck über 750 Euro. Der Sportverein will damit Kinderspielgeräte zur Förderung der Inklusion und Integration anschaffen. Beim Kinderschutzbund werden von dem Geld frische Lebensmittel für Kindergärten, Schulen sowie die Lern- und Spielstuben gekauft. Die Sozialarbeiterinnen Christine Ibisch (Caritas) und Sabrina Werkle (Diakonisches Werk) nahmen Lebensmittelpakete vom Lions-Vorsitzenden Walter Dury entgegen. „Wir werden sie an unsere bedürftigen Familien weitergeben“, erklärten die Frauen. Mit dieser Zuwendung könnten sich die Bedachten etwas Luft schaffen, um doch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen.