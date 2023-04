Von Patrick Göbel

Rund 40 Feuerwehrleute mit acht Wagen verhinderten am Dienstagvormittag, dass sich in einem Haus im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach ein Feuer ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Anwohner hatten zuvor Rauch bemerkt, der aus dem Dach eines Hauses in der Straße Am Mühlenwäldchen in St. Ingbert-Rohrbach quoll, und riefen gegen 10.50 Uhr die Feuerwehr. Ehrenamtliche Feuerwehrbeamte von den Löschbezirken Rohrbach, Hassel und St. Ingbert Mitte löschten, mit Atemschutzmasken ausgestattet, die Flammen von außen und von innen. So konnten sie laut Feuerwehrsprecher Florian Jung den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich das Feuer vom Dach auf den Dachstuhl des Hauses ausbreitete. Beim Löschen habe die Feuerwehr drei Stahlrohre eingesetzt. Bei den Nachlöscharbeiten mussten sie Teile der Dachabdichtung – die sogenannte Dachhaut – entfernen. Schäden gab es am Dach des Anbaus und im Anbau selbst; außerdem gab es einen Rauchschaden im Gebäude. Wie hoch die Schadenssumme genau ist, ist noch unklar. Neben der Feuerwehr waren zudem Polizei, Rettungsdienst und die Stadtwerke im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnten alle Beamten den Einsatz beenden.