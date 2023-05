Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch wenn es sportlich um nichts mehr ging: Das Saar-Pfalz-Derby in der Oberliga zwischen Meister TV Homburg und dem Tabellendritten SV 64 Zweibrücken bot Dramatik pur, offenbarte blank liegende Nerven bei Homburger Verantwortlichen. Die Brisanz des Spiels der geografischen Nachbarn kumulierte in einer irren Schlussminute. 31:31 (14:16) endete die Partie am Samstag.

Homburg ist Meister, hat das Ziel in die Dritte Liga aufzusteigen erreicht, wollte aber – schon gar nicht gegen den Nachbarn aus Zweibrücken – die erste Saisonniederlage kassieren. Die SV-Fans,