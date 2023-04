Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachgelegt, heißt es so schön in der Sportlersprache, wenn Erfolge durch einen nachfolgenden Erfolg gekrönt werden. Nachlegen würde auch gerne Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz am Sonntag gegen den TV Mülheim (17 Uhr, Westpfalzhalle). Um den ersten Saisonsieg, der gegen Völklingen gefeiert werden konnte, zu krönen.

„Wir sollten uns eigentlich auf das Sportliche konzentrieren können“, sagt VTZ-Trainer Philip Wiese. Aber das fällt aktuell nicht leicht. Corona, neue Verordnungen,