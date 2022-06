Ein 26-Jähriger sitzt nach einem Angriff auf einen Bundespolizisten am Mittwoch, 1. Juni, in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 26-Jährige habe am Neunkircher Bahnhof eine Streife der Bundespolizei beleidigt. Diese nahm das zum Anlass, den 26-Jährigen einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei zeigte sich dieser unkooperativ, verweigerte die Herausgabe seiner Personalausweises. Als die Bundespolizisten daraufhin die Tasche des 26-Jährigen durchsuchen wollten, holte dieser laut Bericht zum Schlag aus. Die Streife konnte den Angriff abwehren und nahm den 26-Jährigen fest. Der Angreifer soll bereits öfters wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Erscheinung getreten sein. Zudem fanden die Bundespolizisten in der Tasche des 26-Jährigen ein Messer. Der Angreifer wurde nach Rücksprache der Staatsanwaltschaft vorerst inhaftiert.