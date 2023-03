Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 27:24 (15:11) gewinnt der TV Offenbach sein Heimspiel gegen die VTZ Saarpfalz in der Handball-Oberliga. Der TVO ist immer am Drücker, kann das Spiel aber nicht frühzeitig entscheiden. Die VTZ wittert ihre Chancen, kommt aber nicht entscheidend ran. Am Ende ist kein Trainer so richtig glücklich.

Sechs Minuten waren am Sonntagabend gespielt, da erzielte Offenbachs Rechtsaußen Tino Gläßgen den dritten TVO-Treffer. Es war das 3:0. Beide Teams taten sich schwer im Angriff: Der