Ein Spitzenspiel war es erwartungsgemäß nicht. Aber der Tabellenführer der Handball-Oberliga, der TV Homburg, präsentierte sich beim SV 64 Zweibrücken als Spitzenmannschaft. Ein Unterschiedsspieler und zwei Akteure, die einen engen Bezug zum Zweibrücker Handball haben, setzten die entscheidenden Akzente.

Es war eine Szene in der 24. Minute, die am Samstagabend in der mit 950 Fans prima gefüllten Westpfalzhalle die Qualitätsunterschiede zwischen dem SV 64 Zweibrücken und dem