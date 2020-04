In der Südwestpfalz wurden 19 weitere Personen positiv auf das Coronavirus Sars-Cov2 getestet. Sieben Personen kommen aus Zweibrücken, sieben aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sowie je eine aus Pirmasens und den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land, Dahner Felsenland und Waldfischbach-Burgalben. Stand Samstagmittag steigt die Zahl der bestätigten Fälle damit auf 151.

Neun der neuen Fälle hatten zuvor Kontakt zu positiv getesteten Personen, wie Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung Südwestpfalz, mitteilte. Die 151 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (25), Zweibrücken (34) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (20), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (28), Waldfischbach-Burgalben (10) und Zweibrücken-Land (12).

Der Anstieg um 19 Personen ist der höchste Tagesanstieg, seit das Gesundheitsamt des Kreises die Fälle sammelt und mitteilt, allerdings wurden am Karfreitag keine Zahlen gemeldet. Zwischen Palmsonntag und Gründonnerstag war die Anzahl der positiv Getesteten nur langsam gestiegen: An zwei Tagen wurden drei neue Fälle gemeldet, an zwei weiteren nur einer und an einem Tag keiner. Landrätin Susanne Ganster hatte aber betont, dass man noch keine Entwarnung geben könne, da noch viele Tests in der Warteschleife hingen.

