Walshausen. Ein Schaden von 16.000 Euro entstand bei einem Unfall auf der A8 am Sonntagabend.

Laut Polizei fuhr ein junger Mann aus dem Raum Pirmasens gegen 18.45 Uhr von Zweibrücken in Richtung Pirmasens, als er in Höhe des Parkplatzes Kornberg auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit der Leitplanke zusammenstieß. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.