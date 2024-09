Die SG Bechhofen/Lambsborn ist am Dienstagabend in der dritten Runde des Kreispokal Kusel/ Kaiserslautern ausgeschieden. Auf dem Rasenplatz in Lambsborn kassierte die Mannschaft der Trainer Lukas Agne und David Hoffmann eine 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den A-Klasse-Konkurrenten SG Oberarnbach/Ob.-Ki./ Bann.

Vor rund 100 Zuschauern hatte zunächst Joscha Bautz in der siebten Minute die frühe Führung für die Gäste. Der A-Klasse-Aufsteiger kam sieben Minuten vor der Pause durch Mohamad Najem Mominzai zum Ausgleich. Die Gäste musste auf zwei, drei Spieler verzichten, aber auch der SG fehlt der verletzte Hoffmann (Bänderriss im Fuß) seit vier Spielen im Mittelfeld. „In der zweiten Hälfte wusste man lange nicht, wer das zweite Tor schießt. Das Spiel war ausgeglichen“, sagte Lothar Agne, der Vorsitzende des SV Lambsborn. Den Siegtreffer für den Tabellenzweiten der A-Klasse erzielte dann Leon-Julien Kadler (63.).

Weitere Spiele

Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken, dritte Runde

SV Hermersberg II - SV Großsteinhausen 4:3 (2:1). Tore: 0:1 Pascal Neumann (3.), 1:1 Johannes Caspar Rolf-Jürgen Heid (7.), 2:1 Pascal Veith (37., ET), 3:1 Nico Freiler (48.), 4:1 Leon Müller (61.), 4:2 und 4:3 Neumann (72., 90.+5) – Zuschauer: 87.